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При пожаре на челябинской автостоянке получил ожоги охранник

48-летний мужчина доставлен в медицинское учреждение.

Источник: МЧС Челябинской области

Челябинские огнеборцы ликвидировали пожар на автостоянке в Тракторозаводском районе Челябинска. Получивший ожоги 48-летний охранник госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Челябинской области.

Сообщение о пожаре поступило от очевидца, который увидел клубы дыма с автостоянки на улице Первой пятилетки. Вызвав подмогу, мужчина приблизился к месту происшествия. Очагом возгорания стало помещения поста охраны, возле входа в который очевидец нашел лежащего на земле человека.

Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади четырех квадратных метров и доставили пострадавшего в больницу. Помещение выгорело до тла.

Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

МЧС
пожары