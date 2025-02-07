При пожаре на челябинской автостоянке получил ожоги охранник

Челябинские огнеборцы ликвидировали пожар на автостоянке в Тракторозаводском районе Челябинска. Получивший ожоги 48-летний охранник госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Челябинской области.
Сообщение о пожаре поступило от очевидца, который увидел клубы дыма с автостоянки на улице Первой пятилетки. Вызвав подмогу, мужчина приблизился к месту происшествия. Очагом возгорания стало помещения поста охраны, возле входа в который очевидец нашел лежащего на земле человека.
Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади четырех квадратных метров и доставили пострадавшего в больницу. Помещение выгорело до тла.
Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.