В Казани подростка будут судить за передачу данных Украине

По версии следствия, летом 2023 года обвиняемый через интернет установил контакт с представителями украинской террористической организации и по их указанию за денежное вознаграждение передавал информацию относительно объектов предприятий, расположенных в Казани. Противоправная деятельность подростка была пресечена весной 2024 года сотрудниками следственного управления СК России по республике и региональных УФСБ и МВД.