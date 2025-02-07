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Жителей Башкирии ждет нерабочий понедельник в марте

Жителей Башкирии в последний день марта ждет дополнительный выходной.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Башкирии ждет дополнительный выходной день в конце марта. Об этом напомнили в региональном Минтруда.

Выходной связан с празднованием Ураза-байрам. В этом году он выпадает на 30 марта, воскресенье, поэтому отдыхать жители республики, трудящиеся по графику 5/2, будут в понедельник.

Напомним, что дополнительных выходных в честь 8 марта и 23 февраля в 2025-м году не будет: они перенесены на весну и лето.

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