У внучки экс-мэра Самары, подозреваемой в его убийстве, были долги

В банке данных исполнительных производств указано, что в 2023 году у Екатерины Тарховой была задолженность по кредитным платежам на сумму около 167,4 тысячи рублей. В 2024 году открыли еще три исполнительных производства на сумму около 537,3 тысячи рублей — два из них также касались долгов по кредитным платежам, еще одно — других взысканий имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.