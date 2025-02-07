У внучки экс-мэра Самары, подозреваемой в его убийстве, были долги

САМАРА, 7 фев — РИА Новости. Долги Екатерины Тарховой, подозреваемой в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены, достигали около 705 тысяч рублей, подсчитал корреспондент РИА Новости на основе данных Федеральной службы судебных приставов.
В банке данных исполнительных производств указано, что в 2023 году у Екатерины Тарховой была задолженность по кредитным платежам на сумму около 167,4 тысячи рублей. В 2024 году открыли еще три исполнительных производства на сумму около 537,3 тысячи рублей — два из них также касались долгов по кредитным платежам, еще одно — других взысканий имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.
При этом все исполнительные производства прекратили, так как приставы не смогли установить местонахождение девушки, ее имущества или сведения о ее средствах в банках (пункт третий части первой статьи 46 ФЗ «Об исполнительном производстве»).
В правоохранительных органах ранее рассказали агентству, что бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена убиты, их тела не найдены. В региональном СУ СК России уточнили, что 31 января в полицию обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении своего друга — бывшего мэра города.
Как выяснилось, Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Из-за инцидента возбудили уголовное дело об убийстве двух лиц. По подозрению в совершении преступления была задержана и арестована внучка экс-мэра Самары.
По версии следователей, подозреваемая готовилась к совершению преступления: она купила канистры с химическим средством, пластиковые емкости и другие предметы, чтобы скрыть улики. Во время обыска в квартире девушки следователи нашли принадлежащие жертвам паспорта и телефоны, установили места продажи ювелирных изделий родственников. Также в Самаре нашли проданный автомобиль, которым ранее владела бабушка подозреваемой.
Следователи проверяют версию о причастности к преступлению и других лиц, кроме внучки. СК продолжает проводить осмотры, допросы соседей и свидетелей, изучать записи видеокамер.