Домашний арест сотруднице «Газэкс» по делу о взрыве газа в Нижнем Тагиле оставлен в силе

После взрыва газа и обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле, которое случилось 1 августа 2024 года, были задержаны трое сотрудников газовой службы — мастер и два слесаря компании «Газэкс», обслуживавшей данный дом. Всем им предъявили обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Суд отправил газовиков под домашний арест.