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Домашний арест сотруднице «Газэкс» по делу о взрыве газа в Нижнем Тагиле оставлен в силе

Свердловский областной суд признал законным продление меры пресечения сотруднице «Газэкс» по делу о взрыве газа в Нижнем Тагиле. Решение оставлено в силе.

Напомним, 27 января Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил домашний арест Александре Ерыкиной и двум ее коллегам до 1 мая 2025 года включительно. Позже адвокат Ерыкиной подал апелляцию на это решение.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском облсуде, после изучения материалов дела адвокату было отказано в удовлетворении жалобы. Постановление райсуда вступило в силу. Александра Ерыкина останется под домашним арестом до мая.

После взрыва газа и обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле, которое случилось 1 августа 2024 года, были задержаны трое сотрудников газовой службы — мастер и два слесаря компании «Газэкс», обслуживавшей данный дом. Всем им предъявили обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Суд отправил газовиков под домашний арест.