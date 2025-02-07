В Анапе опробуют новую технологию для очистки дна от нефтепродуктов

Он пояснил, что проект «Аэрощуп» реализуется в Томске с 2003 года. Технология заключается в том, что в определенном технологическом режиме на дно водоема происходит подача водо-воздушной смеси, где в результате процесса флотации (процесс отделения в воде разных материалов) идет молекулярное прилипание углеводородов к пузырькам воздуха, и они поднимаются на поверхность. По его словам, «Аэрощуп» — единственная в настоящий момент в России и мире технология, которая решает проблему очистки дна водоемов от нефтепродуктов без изъятия грунта. В последние годы она неоднократно и успешно себя показала на внутренних водных объектах.