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Авария маршрутного автобуса с иномаркой обошлась в Воронеже без пострадавших

Сегодня в утренний час-пик, в пятницу, 7 февраля, маршрутный автобус «Больница № 8 — мкр. Боровое» выехал на «встречку» и столкнулся с легковушкой.

Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области

ДТП произошло около дома № 26 на улице Богдана Хмельницкого. По предварительным данным полиции, 54-летний водитель автобуса «ЛиАЗ» не учел скорость движения транспортного средства, состояние дорожного покрытия и погодные условия. Объезжая препятствие, он выехал на встречную полосу движения. Столкновение произошло с автомобилем «Фольксваген Пассат», за рулем которого находился 36-летний местный житель.

В результате ДТП автобус и иномарка получили механические повреждения. По предварительным данным, за медицинской помощью никто из участников аварии не обращался.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.