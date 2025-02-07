Авария маршрутного автобуса с иномаркой обошлась в Воронеже без пострадавших

ДТП произошло около дома № 26 на улице Богдана Хмельницкого. По предварительным данным полиции, 54-летний водитель автобуса «ЛиАЗ» не учел скорость движения транспортного средства, состояние дорожного покрытия и погодные условия. Объезжая препятствие, он выехал на встречную полосу движения. Столкновение произошло с автомобилем «Фольксваген Пассат», за рулем которого находился 36-летний местный житель.