Задержан склонявший бойцов ВС РФ к переходу на сторону ВСУ сторонник «Азова»

«Задержан житель Москвы 1993 года рождения, причастный к деятельности украинского военизированного националистического объединения, признанного террористическим на территории РФ. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что россиянин, являясь неонационалистом, до начала специальной военной операции неоднократно выезжал на территорию Украины, где установил контакт с командиром одного из подразделений батальона “Азов”, после чего вступил в его ряды. С момента начала СВО фигурант по заданию кураторов знакомился в соцсетях с военнослужащими ВС РФ, принимающими участие в спецоперации, после чего склонял их к переходу на сторону противника», — говорится в сообщении.