Задержан склонявший бойцов ВС РФ к переходу на сторону ВСУ сторонник «Азова»

«Задержан житель Москвы 1993 года рождения, причастный к деятельности украинского военизированного националистического объединения, признанного террористическим на территории РФ. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что россиянин, являясь неонационалистом, до начала специальной военной операции неоднократно выезжал на территорию Украины, где установил контакт с командиром одного из подразделений батальона “Азов”, после чего вступил в его ряды. С момента начала СВО фигурант по заданию кураторов знакомился в соцсетях с военнослужащими ВС РФ, принимающими участие в спецоперации, после чего склонял их к переходу на сторону противника», — говорится в сообщении.
Помимо этого, мужчина осуществлял сбор данных о дислокации российских войск в зоне боевых действий, их вооружении, количестве личного состава и потерях.
«На основании предоставленных материалов оперативно-разыскных мероприятий ГСУ СК РФ по Москве в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция инкриминируемой статьи предусматриваетнаказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», — отметили в УФСБ.