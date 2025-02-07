С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 фев — РИА Новости. В Петербурге школьник ударил другого ученика молотком по голове, проводится проверка, сообщила пресс-служба прокуратуры города.
«Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту конфликта между учащимися в одной из школ на Кондратьевском проспекте. По предварительным данным, один из школьников ударил одноклассника молотком по голове», — говорится в сообщении.
В пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти добавили, что нанесший удар 14-летний школьник ранее уже попадал в поле зрения полиции и состоял на профилактическом учете. «Несовершеннолетний пояснил, что на протяжении последних двух месяцев между ним и потерпевшим происходили регулярные словесные перепалки, в ходе которых тот неоднократно ему угрожал», — рассказали в пресс-службе городского главка МВД.
Уточняется, что пострадавший госпитализирован. Полицией по факту произошедшего проводится проверка.