Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге школьник ударил другого ученика молотком по голове

Прокуратура: в Петербурге школьник ударил другого ученика молотком по голове.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 фев — РИА Новости. В Петербурге школьник ударил другого ученика молотком по голове, проводится проверка, сообщила пресс-служба прокуратуры города.

«Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту конфликта между учащимися в одной из школ на Кондратьевском проспекте. По предварительным данным, один из школьников ударил одноклассника молотком по голове», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти добавили, что нанесший удар 14-летний школьник ранее уже попадал в поле зрения полиции и состоял на профилактическом учете. «Несовершеннолетний пояснил, что на протяжении последних двух месяцев между ним и потерпевшим происходили регулярные словесные перепалки, в ходе которых тот неоднократно ему угрожал», — рассказали в пресс-службе городского главка МВД.

Уточняется, что пострадавший госпитализирован. Полицией по факту произошедшего проводится проверка.

Прокуратура