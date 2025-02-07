В Петербурге школьник ударил другого ученика молотком по голове

В пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти добавили, что нанесший удар 14-летний школьник ранее уже попадал в поле зрения полиции и состоял на профилактическом учете. «Несовершеннолетний пояснил, что на протяжении последних двух месяцев между ним и потерпевшим происходили регулярные словесные перепалки, в ходе которых тот неоднократно ему угрожал», — рассказали в пресс-службе городского главка МВД.