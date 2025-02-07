В Башкирии начались поиски пропавшего под Новый год 56-летнего мужчины

В Уфе исчез 56-летний Ростислав Садовенко. Об этом сообщают волонтеры «Лиза Алерт РБ» в социальных сетях.
Известно, что мужчина ушел из дома в Новый год, но так и не вернулся. В чем был уфимец в день пропажи, неизвестно.
Приметы Ростислава Садовенко: рост 185 см, темно-русые волосы и серо-голубые глаза.
Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении жителя Уфы, просят сообщить ее по телефонам: 8−800−700−54−52 или 112.
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