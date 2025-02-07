На свалке под Самарой 7 февраля перевернулся грузовик со стекловатой

В Волжском районе, на свалке ТБО «Преображенка» 7 февраля произошло ДТП. Там перевернулся грузовик Scania, которым управлял 62-летний мужчина. По данным ГК МВД России по Самарской области, большегруз перевозил стекловату.
— Водитель пострадал, его отправили в больницу, — прокомментировала пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
На месте аварии работали медики, пожарные-спасатели ПСЧ № 78, полицейские. В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются. По предварительным данным, грузовик съехал в кювет, потому что водитель не справился с управлением.