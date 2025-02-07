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При крушении самолета в Сан-Паулу погибли два человека

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Как минимум два человека погибли, еще один пострадал в результате крушения самолета в Сан-Паулу в Бразилии, сообщает портал G1.

Источник: РИА Новости

«Как минимум два человека погибли, один пострадал», — говорится в публикации.

Ранее пожарные Бразилии сообщили о крушении небольшого самолета на автомобили в Сан-Паулу, при этом портал G1 заявил, что он упал на автобус.