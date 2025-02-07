При крушении самолета в Сан-Паулу погибли два человека

«Как минимум два человека погибли, один пострадал», — говорится в публикации.
Ранее пожарные Бразилии сообщили о крушении небольшого самолета на автомобили в Сан-Паулу, при этом портал G1 заявил, что он упал на автобус.
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Как минимум два человека погибли, еще один пострадал в результате крушения самолета в Сан-Паулу в Бразилии, сообщает портал G1.
«Как минимум два человека погибли, один пострадал», — говорится в публикации.
Ранее пожарные Бразилии сообщили о крушении небольшого самолета на автомобили в Сан-Паулу, при этом портал G1 заявил, что он упал на автобус.