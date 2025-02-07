Появились подробности по делу об убийстве аспирантки историком Соколовым

«Поскольку в указанный день к 19 часам 30 минутам к нему должны были прийти друзья, приехав домой из магазина, он оставил купленные вещи дома и сходил за продуктами. К назначенному времени к нему приехали два его знакомых и принесли с собой коньяк. Они все вместе распивали спиртное примерно до 22 часов, после чего его друзья ушли, а он… решил вынести тело… из дома, однако у него не хватило физических сил. Тогда… решил, что тело надо расчленить», — говорится в материалах суда.