Появились подробности по делу об убийстве аспирантки историком Соколовым

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Петербургский историк Олег Соколов на следующий день после убийства своей аспирантки Анастасии Ещенко распивал с друзьями коньяк в квартире, где было спрятано тело девушки, а после их ухода решил расчленить ее, следует из судебных материалов по делу, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«Поскольку в указанный день к 19 часам 30 минутам к нему должны были прийти друзья, приехав домой из магазина, он оставил купленные вещи дома и сходил за продуктами. К назначенному времени к нему приехали два его знакомых и принесли с собой коньяк. Они все вместе распивали спиртное примерно до 22 часов, после чего его друзья ушли, а он… решил вынести тело… из дома, однако у него не хватило физических сил. Тогда… решил, что тело надо расчленить», — говорится в материалах суда.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, 63-летний Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза охотничьего карабина, а затем решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки, куда тот соскользнул, не удержав равновесие. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела.
Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела.
Октябрьский районный суд в декабре 2020 года приговорил Соколова к 12,5 годам лишения свободы по обвинению в убийстве Ещенко и незаконном хранении оружия и патронов к нему. Позже приговор оставили в силе горсуд и кассационный суд.