Кладовщик обокрал новосибирскую компанию на 2,5 млн

Кладовщик обокрал родное предприятие на 2,5 миллиона рублей. Теперь ему грозит трехлетний срок. Об этом пишет паблик «Суды общей юрисдикции» ВКонтакте 7 февраля.
В Ленинском районном суде вынесли приговор кладовщику коммерческой организации. По версии следствия, сотрудник, которому фирма доверила свтое имущество, распорядился им по-своему. В течение почти что года — с марта 2023 по январь 2024 — года ушлый кладовщик небольшими партиями перевозил на своем автомобиле хранившиеся на складе строительные материалы к себе в укромное место. Металлические детали, которые, как, видимо, решил расхититель, в хозяйстве не пригодятся, он сдал в скупку металлолома.
Когда владельцы обнаружили пропажу, оказалось, что недостача составляет ни много, ни мало 2,5 миллиона рублей.
Оказавшись в зале суда, кладовщик полностью признал свою вину и даже возместил часть ущерба — на 10 тысяч рублей.
— Приговором суда К. признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание 3 года условно с испытательным сроком 3 года, — сообщает паблик «Суды общей юрисдикции».
Также кладовщика обязали вернуть остальную стоимость похищенного.
Приговор в законную силу не вступил.
Екатерина СОСНИНА.