Кладовщик обокрал новосибирскую компанию на 2,5 млн

В Ленинском районном суде вынесли приговор кладовщику коммерческой организации. По версии следствия, сотрудник, которому фирма доверила свтое имущество, распорядился им по-своему. В течение почти что года — с марта 2023 по январь 2024 — года ушлый кладовщик небольшими партиями перевозил на своем автомобиле хранившиеся на складе строительные материалы к себе в укромное место. Металлические детали, которые, как, видимо, решил расхититель, в хозяйстве не пригодятся, он сдал в скупку металлолома.