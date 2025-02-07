В Ростовской области уже две недели ищут 57-летнюю Зинаиду Ильченко

В Ростовской области с 25 января 2025 года не могут найти 57-летнюю Зинаиду Ильченко (Никонову, Лепкову). Ориентировку опубликовали в группе VK поискового отряда «ЛизаАлерт».
Внимание! женщина нуждается в медицинской помощи. Ее могут знать в поселке Васильево-Петровском Азовского района и в Ростове-на-Дону.
Приметы: рост 156 см, плотное телосложение, светло-русые волосы, карие глаза. На момент пропажи была одета в серую куртку и бордовую шапку.
Если вы видели Зинаиду Ильченко или знаете, где она находится, нужно срочно позвонить по номеру 8 (800) 700−54−52 или «112».