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В Ростовской области уже две недели ищут 57-летнюю Зинаиду Ильченко

Жительница Ростовской области пропала две недели назад, ее ищут с 25 января.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с 25 января 2025 года не могут найти 57-летнюю Зинаиду Ильченко (Никонову, Лепкову). Ориентировку опубликовали в группе VK поискового отряда «ЛизаАлерт».

Внимание! женщина нуждается в медицинской помощи. Ее могут знать в поселке Васильево-Петровском Азовского района и в Ростове-на-Дону.

Приметы: рост 156 см, плотное телосложение, светло-русые волосы, карие глаза. На момент пропажи была одета в серую куртку и бордовую шапку.

Если вы видели Зинаиду Ильченко или знаете, где она находится, нужно срочно позвонить по номеру 8 (800) 700−54−52 или «112».