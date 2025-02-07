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«Ее любили и родители, и дети»: в Башкирии на 27-м году жизни умерла учительница младших классов

В Башкирии умерла 26-летняя учительница начальных классов школы Белорецка.

Источник: Комсомольская правда

В Белорецке умерла 26-летняя Наталия Роднова, учительница местной гимназии. О ее скоропостижной смерти сообщили родные.

Как удалось узнать «КП-Уфа», Наталия умерла из-за тяжелого заболевания. В конце января она попала в больницу, а через неделю ее не стало. Перед смертью она впала в кому и уже из нее не вышла, несмотря на все усилия врачей.

По словам близких, Наталия была прирожденный педагогом, которого любили и родители, и дети. Она была светлым, добрым и ярким человеком, говорят родные.

Прощание с Наталией Родновой состоится 9 февраля.

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