«Ее любили и родители, и дети»: в Башкирии на 27-м году жизни умерла учительница младших классов

В Белорецке умерла 26-летняя Наталия Роднова, учительница местной гимназии. О ее скоропостижной смерти сообщили родные.
Как удалось узнать «КП-Уфа», Наталия умерла из-за тяжелого заболевания. В конце января она попала в больницу, а через неделю ее не стало. Перед смертью она впала в кому и уже из нее не вышла, несмотря на все усилия врачей.
По словам близких, Наталия была прирожденный педагогом, которого любили и родители, и дети. Она была светлым, добрым и ярким человеком, говорят родные.
Прощание с Наталией Родновой состоится 9 февраля.
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