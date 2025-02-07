Кроссовер влетел под самосвал на КАД. Есть пострадавшие

На внутреннем кольце КАД, на развязке с Ропшинским шоссе, столкнулись кроссовер и самосвал. На месте — две машины скорой помощи, сообщили очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис».
Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в 12:35 поступила информация, что на 93-м километре внутреннего кольца во второй полосе стоит грузовик на «аварийке». А в 13:40 в него врезался легковой автомобиль.
В результате ДТП пострадали два человека. Затора, по данным «Яндекс. Пробок», на участке нет.