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Кроссовер влетел под самосвал на КАД. Есть пострадавшие

Серьезная авария с участием грузовика произошла днем 7 февраля на юго-западе кольцевой автодороги Петербурга. Участникам потребовалась помощь медиков.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На внутреннем кольце КАД, на развязке с Ропшинским шоссе, столкнулись кроссовер и самосвал. На месте — две машины скорой помощи, сообщили очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис».

Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в 12:35 поступила информация, что на 93-м километре внутреннего кольца во второй полосе стоит грузовик на «аварийке». А в 13:40 в него врезался легковой автомобиль.

В результате ДТП пострадали два человека. Затора, по данным «Яндекс. Пробок», на участке нет.