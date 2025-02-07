«В ближайшем поезде было 358 пассажиров». Завербованный спецслужбами Украины Вабищевич получил 23 года тюрьмы, его подельник Зиненко — 12 лет

В Генеральной прокуратуре сообщили об уголовных сроках для обвиняемых в приготовлении подрыва пассажирского поезда на участке «Минск-Барановичи».
Обвиняемым П. В. Вабищевичу и А. В. Зиненко инкриминировали совершение ряда особо тяжких преступлений, в том числе против государства и общественной безопасности.
Установлено, что на протяжении 2023-го, взаимодействуя с представителями украинских спецслужб, фигуранты собирали и предоставляли им информацию, выполняли другие противоправные задания, причиняющие вред нацбезопасности Беларуси. Их действия квалифицировали по ряду уголовных статей: незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, измена государству (ч.4 ст. 295, ч.1 ст. 356 Уголовного кодекса Беларуси).
Кроме того, Вабищевичу сказали установить взрывное устройство на участке «Минск — Барановичи» в районе железнодорожного перегона «Столбцы — Городея».
— Ближайшим по времени поездом, который должен был проследовать через указанный перегон, являлся пассажирский поезд сообщением «Брест — Минск — Полоцк», перевозивший 358 пассажиров, — прокомментировали в Генпрокуратуре.
Приготовление к акту терроризма и приготовление к приведению в негодность средств железнодорожного транспорта (ч.1 ст. 13, ч.3 ст. 289, ч.1 ст. 13, ч.4 ст. 309 Уголовного кодекса Беларуси) пресекли правоохранители.
Минский областной суд вынес обвинительный приговор и по совокупности преступлений приговорил Вабищевича к 23 годам тюрьмы и штрафу 700 базовых величин (29,4 тысячи белрублей в январе 2025-го), Зиненко получил 12 лет заключения и штраф 600 базовых величин (25,2 тысячи белрублей). Оба осужденных будут отбывать наказание в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
Приговор еще может быть опротестован.
Тем временем Совбез сказал, что обезопасит Беларусь от вооружения США в Польше и Прибалтике.