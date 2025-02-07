«В ближайшем поезде было 358 пассажиров». Завербованный спецслужбами Украины Вабищевич получил 23 года тюрьмы, его подельник Зиненко — 12 лет

Минский областной суд вынес обвинительный приговор и по совокупности преступлений приговорил Вабищевича к 23 годам тюрьмы и штрафу 700 базовых величин (29,4 тысячи белрублей в январе 2025-го), Зиненко получил 12 лет заключения и штраф 600 базовых величин (25,2 тысячи белрублей). Оба осужденных будут отбывать наказание в исправительной колонии в условиях усиленного режима.