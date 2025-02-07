Следователи нашли вещдоки в квартире внучки экс-мэра Самары Тархова

В минувшую среду, 5 февраля, стало известно о жестоком убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Под подозрение попала их родная внучка Екатерина Бельская. По версии следствия, она заранее готовилась к совершению преступления. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области.
В квартире подозреваемой 6 февраля работали следователи. Там они нашли вещдоки — химические средства и емкости для уничтожения следов преступления, а также телефоны и документы погибших. Также силовики выяснили, куда девушка продавала похищенные семейные драгоценности.
Фигурантка дела также попала на кадры видео, когда заносила огромную синюю пластиковую бочку, чтобы скрывать запах. По словам источника, она постепенно «расфасовывала» тела по пакетам и с помощью такси развозила по мусоркам. Их останки будут искать с помощью GPS.
Напомним, о пропаже бывшего градоначальника и его жены заявил его друг. Супруги перестали выходить на связь в конце декабря 2024 года. Позже их тела были найдены в их квартире в Самаре только частично. Следователи ведут расследование.