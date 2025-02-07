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Маленький ребенок погиб в Минске, выпав из окна 15-го этажа

МИНСК, 7 фев — Sputnik. Полуторагодовалый ребенок получил смертельные травмы при падении из окна 15-го этажа в Минске, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Источник: Telegram / УГАИ ГУВД Мингорисполкома

По данным правоохранителей, мальчик был дома с матерью, и пока она на непродолжительное время отлучилась в соседнюю комнату, взобрался на стоявший возле окна стул, затем — на подоконник, открыл окно и выпал из него.

В ГУВД уточнили, что погибший — младший из двоих малолетних детей, которых воспитывали молодые родители. Семья не попадала в поле зрения инспекции по делам несовершеннолетних и считалась благополучной. На момент трагедии второй ребенок был в детском саду, а глава семейства — на работе.

На место происшествия незамедлительно прибыли работники скорой, которые проводили реанимационные мероприятия, однако спасти мальчика им не удалось.

В столичной милиции напомнили родителям, что в доме необходимо создать для детей безопасные условия. Так как несовершеннолетние из-за возраста не всегда понимают многих опасностей и, оставшись без присмотра, могут попасть в беду.