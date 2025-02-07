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В Крыму риелторы арестованы за хищение 66 млн рублей

Симферопольский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста сотрудникам риелторского агентства из села Доброе Симферопольского района, подозреваемым в совершении особо тяжкого преступления.

Об этом сообщили в пресс-службе райсуда.

Следствие подозревает указанных лиц в хищении более 66 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных по жилищным сертификатам жителям Херсона и Херсонской области.

При разрешении вопроса об избрании подозреваемым меры пресечения судом было принято во внимание то обстоятельство, что они могут скрыться от органов предварительного следствия и суда, поскольку подозреваются в совершении тяжкого умышленного преступления, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на длительный срок, а также оказать давление на свидетелей.

Постановление суда вступает в законную силу в течении трёх суток со дня его вынесения.