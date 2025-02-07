В Крыму риелторы арестованы за хищение 66 млн рублей

Об этом сообщили в пресс-службе райсуда.
Следствие подозревает указанных лиц в хищении более 66 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных по жилищным сертификатам жителям Херсона и Херсонской области.
При разрешении вопроса об избрании подозреваемым меры пресечения судом было принято во внимание то обстоятельство, что они могут скрыться от органов предварительного следствия и суда, поскольку подозреваются в совершении тяжкого умышленного преступления, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на длительный срок, а также оказать давление на свидетелей.
Постановление суда вступает в законную силу в течении трёх суток со дня его вынесения.