В Крыму риелторы арестованы за хищение 66 млн рублей

При разрешении вопроса об избрании подозреваемым меры пресечения судом было принято во внимание то обстоятельство, что они могут скрыться от органов предварительного следствия и суда, поскольку подозреваются в совершении тяжкого умышленного преступления, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на длительный срок, а также оказать давление на свидетелей.