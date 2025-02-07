Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвичка дала взятку в 2,5 млн рублей, чтобы усыновить ребенка из Уфы

Жительница Москвы хотела усыновить ребенка из Уфы за 2,5 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе вынесли приговор 50-летней москвичке, которую обвиняли в даче взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает СУ СКР по Башкирии.

Как рассказали в ведомстве, женщину поставили на учет в кандидаты на усыновление ребенка, а осенью 2023 года она предложила сотруднице Управления опеки и попечительства администрации Уфы денежное вознаграждение, чтобы ей разрешили забрать конкретного ребенка, хотя никаких правовых оснований для этого не было.

О предложении москвички сотрудница Управления сообщила в органы. Женщину задержали сотрудники УФСБ России по РБ при передаче денежных средств в размере 2,5 млн рублей.

Свою вину жительница столицы признала лишь частично. Суд назначил ей штраф в размере 3,8 млн рублей, а также конфисковал сумму взятки в доход государства.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.