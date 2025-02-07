Москвичка дала взятку в 2,5 млн рублей, чтобы усыновить ребенка из Уфы

В Уфе вынесли приговор 50-летней москвичке, которую обвиняли в даче взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает СУ СКР по Башкирии.
Как рассказали в ведомстве, женщину поставили на учет в кандидаты на усыновление ребенка, а осенью 2023 года она предложила сотруднице Управления опеки и попечительства администрации Уфы денежное вознаграждение, чтобы ей разрешили забрать конкретного ребенка, хотя никаких правовых оснований для этого не было.
О предложении москвички сотрудница Управления сообщила в органы. Женщину задержали сотрудники УФСБ России по РБ при передаче денежных средств в размере 2,5 млн рублей.
Свою вину жительница столицы признала лишь частично. Суд назначил ей штраф в размере 3,8 млн рублей, а также конфисковал сумму взятки в доход государства.
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