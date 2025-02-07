Москвичка дала взятку в 2,5 млн рублей, чтобы усыновить ребенка из Уфы

Как рассказали в ведомстве, женщину поставили на учет в кандидаты на усыновление ребенка, а осенью 2023 года она предложила сотруднице Управления опеки и попечительства администрации Уфы денежное вознаграждение, чтобы ей разрешили забрать конкретного ребенка, хотя никаких правовых оснований для этого не было.