В Анапе девять волонтеров, убирающих мазут, попали в больницу

По его словам, всего с начала работ медицинская помощь потребовалась более 280 добровольцам. Большинство получили помощь амбулаторно, но девять человек доставлены в больницу для более тщательного обследования.



Для оказания экстренной помощи на пляжах Анапы работают шесть врачебно-фельдшерских пунктов.



Стоит отметить, что количество обращений за медицинской помощью среди волонтеров за последние три недели почти удвоилось.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в середине января число заболевших волонтеров не превышало 150.