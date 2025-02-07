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В Анапе девять волонтеров, убирающих мазут, попали в больницу

Девять волонтеров, участвовавших в ликвидации последствий разлива мазута на побережье Анапы, были госпитализированы. Об этом сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Источник: Новая Кубань

По его словам, всего с начала работ медицинская помощь потребовалась более 280 добровольцам. Большинство получили помощь амбулаторно, но девять человек доставлены в больницу для более тщательного обследования.

Для оказания экстренной помощи на пляжах Анапы работают шесть врачебно-фельдшерских пунктов.

Стоит отметить, что количество обращений за медицинской помощью среди волонтеров за последние три недели почти удвоилось.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в середине января число заболевших волонтеров не превышало 150.

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