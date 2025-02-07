Рейсы «Суперджетов» Санкт-Петербург — Нижний Новгород отменяют 7 февраля

Самолёты Superjet не могут вылететь из Санкт-Петербурга из-за пришедшего в Центральную часть России сибирского антициклона и повышенного атмосферного давления. Информация об отмене рейсов из северной столицы появилась на онлайн-табло нижегородского аэропорта.
По данным телеграм-канала Baza, у самолётов и аэропортов есть показатели барической высоты QNH (QFE), при которых возможен полёт. Экипажи каждого воздушного судна должны учитывать эти данные в ходе предполетной подготовки.
Самая сложная ситуация из-за повышенного атмосферного давления сложилась 7 февраля в Санкт-Петербурге. В аэропорту «Пулково» зафиксирован показатель в 1054 гПа, но бортам Superjet запрещены вылет и посадка при показателях выше 1052 гПа.
Авиарейсы из города на Неве массово отменяют. Уже известно о том, что сегодня «Суперджеты» не вылетят в Нижний Новгород, Москву, Самару и Калининград.
При этом, по данным синоптиков, пиковые значения по атмосферному давлению придутся на предстоящие выходные.
Напомним, в этом году уже отменяли полёты из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург. Это произошло 10 января.