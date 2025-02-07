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Милиция сообщила подробности сегодняшнего инцидента в метро

МИНСК, 7 фев — Sputnik. Девушка упала на рельсы на станции «Купаловская» в минском метро, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Источник: Sputnik.by

Милиция уточняет, что девушке 18 лет. Она получила травмы и доставлена в больницу.

Причина падения устанавливается, по данному факту проводится проверка.

пояснили в ГУВД

На время инцидента было временно приостановлено движение по Автозаводской линии.

Ранее пресс-служба метро сообщала, что инцидент произошел в13:53. Напряжение с контактного рельса было снято. Уже в 14:02, то есть через девять минут, его снова подали, и движение поездов возобновилось.

Станция «Купаловская» находится на «красной», Автозаводской, линии Минского метрополитена и является пересадочной со станцией «Октябрьская» («синяя» или Московская линия).