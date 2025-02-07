Милиция сообщила подробности сегодняшнего инцидента в метро

Милиция уточняет, что девушке 18 лет. Она получила травмы и доставлена в больницу.
Причина падения устанавливается, по данному факту проводится проверка.
На время инцидента было временно приостановлено движение по Автозаводской линии.
Ранее пресс-служба метро сообщала, что инцидент произошел в13:53. Напряжение с контактного рельса было снято. Уже в 14:02, то есть через девять минут, его снова подали, и движение поездов возобновилось.
Станция «Купаловская» находится на «красной», Автозаводской, линии Минского метрополитена и является пересадочной со станцией «Октябрьская» («синяя» или Московская линия).