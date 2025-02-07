Пенсионерка из Магадана перевела мошенникам 17 миллионов рублей

«В этот же день она получила еще одно сообщение: “Подписание генеральной доверенности зарегистрировано успешно. Если Вы этого не делали, свяжитесь с Роскомнадзором по номеру горячей линии”. Там же был указан телефон. Гражданка перезвонила по рекомендуемому номеру, но ей никто не ответил. Чуть позже женщине вновь поступил звонок через мессенджер. На этот раз на связь вышла “сотрудница Роскомнадзора”. Она рассказала, что на имя заявительницы оформлена генеральная доверенность, и теперь некий гражданин недружественного государства сможет распоряжаться всеми её средствами, а также движимым и недвижимым имуществом», — дополняет ведомство.