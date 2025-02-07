21-летняя студентка пермского вуза отдала 1,6 млн рублей мошенникам

Студентка пермского вуза отдала мошенникам 1,6 миллиона рублей, сообщает ГУ МВД региона.
Инцидент с 21-летней девушкой произошёл в Перми. В один из дней пермячке позвонил неизвестный, который представился сотрудником сотовой компании. Студентке сообщили, что ей необходимо продлить договор связи. Чтобы сделать это, девушке нужно было назвать код из смс, что она и сделала. После этого мошенники решили разыграть с пермячкой ещё одну схему. На этот раз ей позвонили с «портала Госуслуг». «Далее студентке через мессенджер поступил звонок от “специалиста портала “Госуслуг”. Звонившая женщина сообщила, что мошенники получили доступ к персональным данным девушки”, — рассказывает ГУ МВД региона.
Чтобы не потерять деньги, девушку уговорили перевести все средства на якобы безопасный счёт. Так студентка перевела мошенникам 1,6 миллиона рублей. После обращения студентки в полицию правоохранители возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество».