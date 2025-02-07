21-летняя студентка пермского вуза отдала 1,6 млн рублей мошенникам

Инцидент с 21-летней девушкой произошёл в Перми. В один из дней пермячке позвонил неизвестный, который представился сотрудником сотовой компании. Студентке сообщили, что ей необходимо продлить договор связи. Чтобы сделать это, девушке нужно было назвать код из смс, что она и сделала. После этого мошенники решили разыграть с пермячкой ещё одну схему. На этот раз ей позвонили с «портала Госуслуг». «Далее студентке через мессенджер поступил звонок от “специалиста портала “Госуслуг”. Звонившая женщина сообщила, что мошенники получили доступ к персональным данным девушки”, — рассказывает ГУ МВД региона.