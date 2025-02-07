Рыбу и морепродукты после ЧП в Черном море проверяют регулярно — власти

«Данные регулярных замеров проб воздуха, питьевой воды, биоресурсов остаются в норме», — говорится в сообщении.
После полной откачки мазута с кормовой части танкера «Волгонефть-239» ведется работа по демонтажу внешних и внутренних конструкций судна. На данный момент демонтировано 10% общего тоннажа кормы. Работы планируют завершить до 31 марта текущего года.
Продолжается работа и на суше. На пляжной территории Анапы и Темрюкского района продолжается устройство защитного вала, проложено более 30 км вала, из которых более 15 км накрыты сетями. Основная функция этого вала — защита побережья от загрязнений нефтепродуктами в результате возможных выбросов из акватории, в том числе во время неблагоприятных погодных условий.
«Все намеченные и утвержденные планы реализуются в полном объеме. Мы продолжаем оценивать варианты подъема затонувших фрагментов “Волгонефти-239” и танкера “Волгонефть-212” с учетом оценки всех необходимых требований экологической безопасности. В феврале определимся с решением по этому вопросу», — заключил Виталий Савельев.
15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.