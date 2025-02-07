Рыбу и морепродукты после ЧП в Черном море проверяют регулярно — власти

Продолжается работа и на суше. На пляжной территории Анапы и Темрюкского района продолжается устройство защитного вала, проложено более 30 км вала, из которых более 15 км накрыты сетями. Основная функция этого вала — защита побережья от загрязнений нефтепродуктами в результате возможных выбросов из акватории, в том числе во время неблагоприятных погодных условий.