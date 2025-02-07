Свободы лишился бывший сотрудник МВД за смертельное ДТП

По материалам дела, ночью 27 июля 2024 года на трассе, примерно в 20 км от Павлодара, внедорожник со столичными номерами ударил в заднюю часть «Волгу». Легковушка выехала на встречную полосу, столкнулась с другим автомобилем и опрокинулась в кювет. На месте погиб водитель-пенсионер Олег Симаненков, были травмированы два пассажира: подросток и его отец — близкий друг погибшего. Последний получил серьезные увечья и остался инвалидом II группы. Он до сих пор нуждается в лечении и реабилитации.