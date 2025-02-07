Под Богдановичем водитель Lada погиб в аварии, двое пострадали

Все участники аварии являются местными жителями. Водитель Lada имеет стаж вождения с 2004 года и был привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения один раз. Состояние мужчины в момент аварии будет определено после проведения химико-токсикологической экспертизы. Водитель автомобиля Ford за последние 12 лет допустил два нарушения ПДД, по результатам освидетельствования сотрудниками ДПС оказался трезвым.