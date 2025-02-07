Руководители нижегородского колледжа погибли в автокатастрофе 7 февраля

Напомним, что жуткая автомобильная авария произошла около села Тилинино. По данным полиции, Range Rover выскочил на встречку, где ехал Renault Duster. Столкновения избежать не удалось. Погибли все, кто был в машинах: оба водителя и пассажирка. Случившимся заинтересовалась прокуратура. Правоохранители взяли на контроль принятие процессуального решения по факту ДТП. Вскоре после аварии в соцсетях появилась информация о том, что в одной машине находились директор Перевозского строительного колледжа Дмитрий Галочкин и его первый зам Юлия Ананьина.