На крыше многоуровневой парковки в Дербышках произошел пожар

По данным ведомства, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при проведении кровельных работ.
В результате никто не пострадал.
На крыше многоуровневой парковки на улице Мира в поселке Дербышки произошел пожар. Возгорание на площади один квадратный метр потушили до прибытия пожарных. Об этом Татар-информу сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
По данным ведомства, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при проведении кровельных работ.
В результате никто не пострадал.