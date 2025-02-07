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На крыше многоуровневой парковки в Дербышках произошел пожар

На крыше многоуровневой парковки на улице Мира в поселке Дербышки произошел пожар. Возгорание на площади один квадратный метр потушили до прибытия пожарных. Об этом Татар-информу сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

По данным ведомства, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при проведении кровельных работ.

В результате никто не пострадал.

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