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Девочка ещё дышала. Две женщины и двое детей погибли при пожаре в Перми

Молодой мужчина в одночасье лишился мамы, сестры, жены и сына.

Источник: Аргументы и факты

В Перми при пожаре в частном доме погибли четыре человека: две женщины и двое маленьких детей. Следователи возбудили уголовное дело. Подробнее о трагедии, унёсшей жизни представителей сразу трёх поколений одной семьи, — в материале perm.aif.ru.

Страшное утро.

Столб дыма поднялся над Камской долиной утром 7 февраля. В 8:24 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Болотной. На место ЧП выехали серьёзные силы: 54 человека личного состава и 19 единиц техники. Прибывшие пожарные увидели, что горит частный жилой дом с пристроем.

По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, локализовать пожар удалось в 9:13, а ликвидировать горение окончательно — в 10:00. Площадь горения в итоге оценили в 60 квадратных метров — как видно на фото, дом полностью выгорел. Спастись при таких ЧП поможет только своевременная эвакуация.

Но чуда, к сожалению, не произошло. Пожарные вынесли из горящего дома двух женщин и двух детей — девочка примерно восьми лет была ещё жива, какое-то время врачи боролись за её жизнь, но спасти не смогли.

Вскоре в МЧС уточнили: погибли мать с сыном и её свекровь со своей дочерью.

Недавно переехали.

Как удалось выяснить perm.aif.ru, старшая из погибших женщин, 49-летняя Валентина М., раньше жила в Бершети вместе со старшим сыном. Семь лет назад она снова родила — дочку Дашу. Отец девочки, Алексей, ушёл по контракту на СВО и погиб. В августе 2024 года его похоронили.

В сентябре 2024 года семья переехала в частный сектор в Камской долине. Жили впятером: Валентина, её дочь Даша, 26-летний сын Максим, его 24-летняя жена Ирина Б. и их маленький сын Кирилл. Утром 7 февраля при пожаре погибли Валентина, её невестка и внук, чуть позже на руках врачей скончалась её дочь.

Максим, которого в тот момент не было дома, в один момент лишился мамы, младшей сестры, жены и маленького сына. Корреспонденту perm.aif.ru удалось связаться с мужчиной — он принял соболезнования, но, извинившись, отвечать на вопросы не стал.

Скорбь и версии.

За пару часов до того, как очевидцы позвонили пожарным, Ирина ещё была «онлайн». В её соцсетях — селфи, фото сына и снимки с подругами. Как выяснил perm.aif.ru, молодая мать работала в структуре Пермского завода силикатных панелей. В компании подтвердили эту информацию.

«Это большая потеря, и мы глубоко опечалены этой новостью, — сообщили perm.aif.ru в ПЗСП. — Ирина Алексеевна зарекомендовала себя как отличный сотрудник и надёжный коллега. Коллектив с теплотой отзывается о ней и скорбит вместе со всеми. Выражаем семье и близким Ирины Алексеевны искренние соболезнования».

Информации о похоронах, их организации и возможности для помощи с этим вопросом пока нет.

Нет официальных данных и о причине пожара. Источник perm.aif.ru утверждает, что, по предварительной версии, возгорание произошло в пристрое, и затем огонь распространился по всему дому.

В СУ СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Причины трагедии выясняют следователи и криминалисты, а также сотрудники ГУ МЧС.

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