Девочка ещё дышала. Две женщины и двое детей погибли при пожаре в Перми

Как удалось выяснить perm.aif.ru, старшая из погибших женщин, 49-летняя Валентина М., раньше жила в Бершети вместе со старшим сыном. Семь лет назад она снова родила — дочку Дашу. Отец девочки, Алексей, ушёл по контракту на СВО и погиб. В августе 2024 года его похоронили.