В омском селе 22-летний парень пытался изнасиловать 69-летнюю пенсионерку

В СУ СКР по Омской области расследуют уголовное дело 22-летнего жителя одного из сел Омской области. Его обвиняют в покушении на изнасилование 69-летней односельчанки.
По версии следствия, будучи сильно пьяным, парень в ночь на 4 февраля залез в ее дом. Изначально он хотел ограбить пенсионерку, однако, увидев, что она живет одна, решил надругаться над женщиной.
Насильника спугнули прибежавшие на шум соседи. Он попытался сбежать, но вскоре был задержан по приметам, которые сообщили свидетели.
По инициативе следствия суд заключил любителя клубнички под стражу. За покушение на изнасилование ему грозит до 6 лет лишения свободы. Ранее он уже был судим, расследование пока продолжается.
Напомним, также «КП Омск» рассказывала, как недавно омские следователи раскрыли убийство и изнасилование 28-летней танцовщицы, совершенное в Омске 21 год назад.