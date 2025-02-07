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В Ростове уволили четырех инспекторов ДПС, вымогавших деньги у бойца СВО

В Ростове еще двоих инспекторов ДПС заподозрили в вымогательстве у участника СВО.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону еще двое сотрудников ДПС попали под разбирательства и увольнение после ситуации с вымогательством у участника СВО. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным полиции, ночью 25 января на проспекте Буденновском в Ростове правоохранители остановили незарегистрированную в установленном порядке машину.

Изначально сообщалось, что двое инспекторов ДПС потребовали у автовладельца деньги, якобы за непривлечение к ответственности. Этих сотрудников позже уволили, а все собранные материалы передали следствию.

Однако через время вскрылись дополнительные детали ситуации, и подозреваемыми стали еще двое сотрудников другого экипажа ДПС, также дежуривших на Буденновском.

— В ту же ночь, спустя непродолжительное, второй экипаж потребовал и получил от потерпевшего 25 тысяч рублей, — уточнили в МВД.

Сейчас все четверо инспекторов уволены по отрицательным основаниям, ведется следствие.