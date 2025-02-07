Приятное с «полезным»: Как ростовчанка, сама того не зная, помогла на свидании обокрасть человека

44-летний ростовчанин попал под суд после свидания. Об этом источник «КП — Ростов-на-Дону» рассказал собственный источник.
ПОШЕЛ ПРОГУЛЯТЬСЯ.
Дело было еще в декабре прошлого года. Мужчина пригласил на свидание ростовчанку. Они встретились у него дома в центре Ростова, что на улице Социалистической.
Поздно ночью кавалер вышел в магазин и заприметил через два дома не до конца закрытые ворота. Когда он зашел во двор, то увидел лежащие на земле четыре летние покрышки с литыми 15-дюймовыми дисками.
Как оказалось, накануне вечером их владелец «переобул» свой «Ниссан» в зимнюю резину, а летний комплект помыл и оставил сушиться во дворе.
«ПОМОГИ ДОНЕСТИ “ПОКУПКУ” ДОМОЙ».
Ростовчанин решил прибрать к рукам оставленное без присмотра добро. Вернувшись домой, попросил у спутницы помощи: мол, надо забрать у знакомого шины и диски. Объяснил ей, что якобы их уже выкупил — осталось только донести покупку домой.
Так, в полтретьего ночи парочка вышла за «покупкой». В первый заход они каждый отнесли из чужого двора по одной покрышке с дисками, остальное забрали во второй.
На утро после свидания гостья ушла к себе домой, и уже вечером любитель чужого перепродал добычу за семь тысяч рублей.
ВЫЧИСЛИЛИ ПО КАМЕРАМ.
Когда хозяин хватился пропавшего имущества, то обратился в полицию. По камерам на соседних зданиях удалось определить те, кто взял покрышки.
— Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», — рассказали в прокуратуре Кировского района Ростова-на-Дону.
Мужчина написал явку с повинной, и выплатил нанесенный ущерб в размере 20 тысяч рублей — такую сумму назвал владелец с учетом износа шин и дисков. Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно.