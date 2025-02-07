Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приятное с «полезным»: Как ростовчанка, сама того не зная, помогла на свидании обокрасть человека

Ростовчанин позвал женщину на свидание и организовал кражу.

Источник: Комсомольская правда

44-летний ростовчанин попал под суд после свидания. Об этом источник «КП — Ростов-на-Дону» рассказал собственный источник.

ПОШЕЛ ПРОГУЛЯТЬСЯ.

Дело было еще в декабре прошлого года. Мужчина пригласил на свидание ростовчанку. Они встретились у него дома в центре Ростова, что на улице Социалистической.

Поздно ночью кавалер вышел в магазин и заприметил через два дома не до конца закрытые ворота. Когда он зашел во двор, то увидел лежащие на земле четыре летние покрышки с литыми 15-дюймовыми дисками.

Как оказалось, накануне вечером их владелец «переобул» свой «Ниссан» в зимнюю резину, а летний комплект помыл и оставил сушиться во дворе.

«ПОМОГИ ДОНЕСТИ “ПОКУПКУ” ДОМОЙ».

Ростовчанин решил прибрать к рукам оставленное без присмотра добро. Вернувшись домой, попросил у спутницы помощи: мол, надо забрать у знакомого шины и диски. Объяснил ей, что якобы их уже выкупил — осталось только донести покупку домой.

Так, в полтретьего ночи парочка вышла за «покупкой». В первый заход они каждый отнесли из чужого двора по одной покрышке с дисками, остальное забрали во второй.

На утро после свидания гостья ушла к себе домой, и уже вечером любитель чужого перепродал добычу за семь тысяч рублей.

ВЫЧИСЛИЛИ ПО КАМЕРАМ.

Когда хозяин хватился пропавшего имущества, то обратился в полицию. По камерам на соседних зданиях удалось определить те, кто взял покрышки.

— Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», — рассказали в прокуратуре Кировского района Ростова-на-Дону.

Мужчина написал явку с повинной, и выплатил нанесенный ущерб в размере 20 тысяч рублей — такую сумму назвал владелец с учетом износа шин и дисков. Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно.