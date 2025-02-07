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Минчанин пойдет под суд за тайный огород, спрятанный от жены и детей

Белорус может сесть в тюрьму за огород в подвале, возделываемый втайне от жены и детей.

Источник: Комсомольская правда

Под Минском 48-летний мужчина возделывал тайный огород и теперь ему грозит тюремный срок, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Установлено, что 48-летний мужчина сначала обнаружил в лесу дикую плантацию конопли и стал за ней ухаживать. Но потом решил оборудовать в подвале дома систему для выращивания наркорастений. «Тайный огород» фигурант оснастил специальными лампами, вентиляторами, системой полива, датчиками температуры и кислотности.

— Жена и двое несовершеннолетних детей даже не подозревали, что глава семьи в подвале развил свой маленький «огород» конопли, — прокомментировали в ГУВД.

Фигуранта задержали, а из его подвала изъяли опасные растения и 140 граммов готовой к употреблению марихуаны.

Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался, теперь он пойдет под суд за выращивание наркосодержащих растений.

Еще милиция раскрыла подробности инцидента с пассажиром метро в Минске 7 февраля: «На рельсы упала 18-летняя девушка».

И мы писали, что завербованный спецслужбами Украины Вабищевич получили 23 года тюрьмы, его подельник Зиненко — 12 лет: «В ближайшем поезде было 358 пассажиров».