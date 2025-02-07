Минчанин пойдет под суд за тайный огород, спрятанный от жены и детей

Под Минском 48-летний мужчина возделывал тайный огород и теперь ему грозит тюремный срок, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Установлено, что 48-летний мужчина сначала обнаружил в лесу дикую плантацию конопли и стал за ней ухаживать. Но потом решил оборудовать в подвале дома систему для выращивания наркорастений. «Тайный огород» фигурант оснастил специальными лампами, вентиляторами, системой полива, датчиками температуры и кислотности.
— Жена и двое несовершеннолетних детей даже не подозревали, что глава семьи в подвале развил свой маленький «огород» конопли, — прокомментировали в ГУВД.
Фигуранта задержали, а из его подвала изъяли опасные растения и 140 граммов готовой к употреблению марихуаны.
Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался, теперь он пойдет под суд за выращивание наркосодержащих растений.
Еще милиция раскрыла подробности инцидента с пассажиром метро в Минске 7 февраля: «На рельсы упала 18-летняя девушка».
И мы писали, что завербованный спецслужбами Украины Вабищевич получили 23 года тюрьмы, его подельник Зиненко — 12 лет: «В ближайшем поезде было 358 пассажиров».