Минчанин пойдет под суд за тайный огород, спрятанный от жены и детей

Установлено, что 48-летний мужчина сначала обнаружил в лесу дикую плантацию конопли и стал за ней ухаживать. Но потом решил оборудовать в подвале дома систему для выращивания наркорастений. «Тайный огород» фигурант оснастил специальными лампами, вентиляторами, системой полива, датчиками температуры и кислотности.