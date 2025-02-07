Трех сотрудников Госжилстройнадзора Башкирии задержали за взятки

В Башкирии задержаны два строительных инспектора и начальник организационно-контрольного отдела республиканского Госжилнадзора. Они обвиняются в в получении взяток и посредничестве в их передаче, сообщает второй отдел по расследованию особо важных дел СКР по Башкирии.
По версии следствия, в течение четырех месяцев 2024 года сотрудники комитета за беспрепятственное подписание заключений о соответствии объектов проектной документации получали от представителей строительных компаний денежное вознаграждение в размере от 50 тысяч рублей до 2,5 млн рублей. Часть денег непосредственно передавалась через начальника отдела председателю комитета.
Суд решил заключить в СИЗО двух инспекторов, а третьего фигуранта отправили под домашний арест.
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