Трех сотрудников Госжилстройнадзора Башкирии задержали за взятки

В Башкирии задержаны два строительных инспектора и начальник организационно-контрольного отдела республиканского Госжилнадзора. Они обвиняются в в получении взяток и посредничестве в их передаче, сообщает второй отдел по расследованию особо важных дел СКР по Башкирии.