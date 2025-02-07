Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трех сотрудников Госжилстройнадзора Башкирии задержали за взятки

Управления УФСБ и СКР по Башкирии задержали трех сотрудников Госжилстройнадзора.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии задержаны два строительных инспектора и начальник организационно-контрольного отдела республиканского Госжилнадзора. Они обвиняются в в получении взяток и посредничестве в их передаче, сообщает второй отдел по расследованию особо важных дел СКР по Башкирии.

По версии следствия, в течение четырех месяцев 2024 года сотрудники комитета за беспрепятственное подписание заключений о соответствии объектов проектной документации получали от представителей строительных компаний денежное вознаграждение в размере от 50 тысяч рублей до 2,5 млн рублей. Часть денег непосредственно передавалась через начальника отдела председателю комитета.

Суд решил заключить в СИЗО двух инспекторов, а третьего фигуранта отправили под домашний арест.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.