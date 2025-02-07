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Бывший воронежский замминистра Кукин пробудет в СИЗО до конца марта

Бывший заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и экс-начальник отдела развития туризма Александр Кукин будет находиться в СИЗО вплоть до 30 марта.

Источник: AP 2024

Соответствующее решение принял Центральный районный суд Воронежа, об этом узнал «Коммерсантъ».

Задержание произошло 5 февраля (по другим данным — 6 февраля). Кукина подозревают в хищении средств в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». 44-летнему фигуранту вменяют статью о мошенничестве.

По версии следствия, Кукин причастен к краже 10 миллионов рублей, выданных в качестве гранта ИП Евгению Ягодкину. За эти деньги бизнесмен обязался обустроить пляж на базе отдыха «Мадагаскар» под Семилуками. К обозначенному сроку работы не были выполнены в полном объеме. Не желая возвращать грант, Кукин и Ягодкин сговорились скрыть проблему.