Бывший воронежский замминистра Кукин пробудет в СИЗО до конца марта

Соответствующее решение принял Центральный районный суд Воронежа, об этом узнал «Коммерсантъ».
Задержание произошло 5 февраля (по другим данным — 6 февраля). Кукина подозревают в хищении средств в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». 44-летнему фигуранту вменяют статью о мошенничестве.
По версии следствия, Кукин причастен к краже 10 миллионов рублей, выданных в качестве гранта ИП Евгению Ягодкину. За эти деньги бизнесмен обязался обустроить пляж на базе отдыха «Мадагаскар» под Семилуками. К обозначенному сроку работы не были выполнены в полном объеме. Не желая возвращать грант, Кукин и Ягодкин сговорились скрыть проблему.