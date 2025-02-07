Бывший воронежский замминистра Кукин пробудет в СИЗО до конца марта

По версии следствия, Кукин причастен к краже 10 миллионов рублей, выданных в качестве гранта ИП Евгению Ягодкину. За эти деньги бизнесмен обязался обустроить пляж на базе отдыха «Мадагаскар» под Семилуками. К обозначенному сроку работы не были выполнены в полном объеме. Не желая возвращать грант, Кукин и Ягодкин сговорились скрыть проблему.