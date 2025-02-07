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После массового ДТП на «Тавриде» двух сотрудников ДПС увезли в больницу

После массовой аварии на «Тавриде» двух сотрудников ДПС увезли в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Крыму.

Машины столкнулись 7 февраля в 12:10 на трассе возле села Цветочное.

Известно, что водитель 1956 года рождения на «Фольксваген Туран» врезался на припаркованный служебный автомобиль Госавтоинспекции. В этот момент правоохранители оформляли аварию.

В итоге владелец иномарки и инспекторы получили травмы. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, 29-летний водитель «Лады Приоры» столкнулся с Mercedes, которым управляла 39-летняя женщина. Дальше иномарка продолжила, врезалась в Nissan. За рулем этого автомобиля был 47-летний житель.

Ранее мы сообщали, в Крыму в жестком лобовом ДТП погибли два человека, четверо пострадали. Во время обгона водитель не учел дорожную обстановку и метеоусловия.