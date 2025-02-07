После массового ДТП на «Тавриде» двух сотрудников ДПС увезли в больницу

Машины столкнулись 7 февраля в 12:10 на трассе возле села Цветочное.
Известно, что водитель 1956 года рождения на «Фольксваген Туран» врезался на припаркованный служебный автомобиль Госавтоинспекции. В этот момент правоохранители оформляли аварию.
В итоге владелец иномарки и инспекторы получили травмы. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, 29-летний водитель «Лады Приоры» столкнулся с Mercedes, которым управляла 39-летняя женщина. Дальше иномарка продолжила, врезалась в Nissan. За рулем этого автомобиля был 47-летний житель.
Ранее мы сообщали, в Крыму в жестком лобовом ДТП погибли два человека, четверо пострадали. Во время обгона водитель не учел дорожную обстановку и метеоусловия.