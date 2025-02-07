Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека пострадали после серьезного ДТП на трассе в Ростовской области

В Ростовской области произошло ДПС с фурой, в больницу попали два человека.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области два человека попали в больницу после серьезного ДТП с легковушкой и грузовыми машинами на трассе «Новороссия». Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла около 22:10 ночи 6 февраля. Предварительно, неизвестный водитель начал опасно перестраиваться из правого ряда в левый, и водитель «КамАЗа», который ехал позади, вынужден был ударить по тормозам.

В итоге прицеп «КамАЗа» занесло на встречную полосу. После этого произошли столкновение с «Лада Ларгус» (Lada Largus) и наезд на прицеп автомобиля «Газ 3302».

В аварии пострадали 41-летний водитель легковой машины и его 25-летний пассажир, их с травмами увезли в больницу.

Донских автолюбителей просят быть осторожными. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры, а также отвлекаться на гаджеты или беседы с пассажирами.