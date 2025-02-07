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В Волгограде будут судить участников ОПГ, организовавших подпольное казино

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении членов преступного сообщества, в том числе троих организаторов. Они обвиняются в незаконном проведении азартных игр, а также организации преступного сообщества (ч. 1,2 ст. 210 УК РФ, ч. 3 ст. 171.2 УК РФ).

Как сообщили в СУ СКР по Волгоградской области, фигуранты для проведения азартных игр разработали программное обеспечение. Они осуществляли преступную деятельность под видом клубов спортивных настольных игр с установленными терминалами, подключенными к игровой системе через Сеть на территории Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов РФ.

Для покупки игровой валюты, выплаты выигрышей и вывода прибыли использовались электронные кошельки, оформленные на сторонних лиц. Преступное сообщество характеризовалось сложной иерархией, строгой дисциплиной и наличием устойчивой связи между структурными подразделениями в регионах страны.

Организаторы координировали противоправную деятельность посредством IP-телефонии и интернет-мессенджеров. Также они распределяли денежные потоки, полученные нелегальным путем.

Правоохранители установили полный перечень фигурантов, участвовавших в незаконной деятельности. Приговор уже озвучен в отношении 15 человек. Еще 8 ожидают результатов судебного рассмотрения. Трое членов преступного сообщества объявлены в розыск.

Расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.