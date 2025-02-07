В Волгограде будут судить участников ОПГ, организовавших подпольное казино

Как сообщили в СУ СКР по Волгоградской области, фигуранты для проведения азартных игр разработали программное обеспечение. Они осуществляли преступную деятельность под видом клубов спортивных настольных игр с установленными терминалами, подключенными к игровой системе через Сеть на территории Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов РФ.