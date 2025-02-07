В Волгограде будут судить участников ОПГ, организовавших подпольное казино

Как сообщили в СУ СКР по Волгоградской области, фигуранты для проведения азартных игр разработали программное обеспечение. Они осуществляли преступную деятельность под видом клубов спортивных настольных игр с установленными терминалами, подключенными к игровой системе через Сеть на территории Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов РФ.
Для покупки игровой валюты, выплаты выигрышей и вывода прибыли использовались электронные кошельки, оформленные на сторонних лиц. Преступное сообщество характеризовалось сложной иерархией, строгой дисциплиной и наличием устойчивой связи между структурными подразделениями в регионах страны.
Организаторы координировали противоправную деятельность посредством IP-телефонии и интернет-мессенджеров. Также они распределяли денежные потоки, полученные нелегальным путем.
Правоохранители установили полный перечень фигурантов, участвовавших в незаконной деятельности. Приговор уже озвучен в отношении 15 человек. Еще 8 ожидают результатов судебного рассмотрения. Трое членов преступного сообщества объявлены в розыск.
Расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.