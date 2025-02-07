В Башкирии за месяц до весны проснулись медведи

Бессонницей страдают и медведи в вольерном хозяйстве в уфимском парке Лесоводов в Уфе. Как объяснили специалисты «Горзеленхоза», причиной отказа от спячки стали скачки температур и содержание в неволе. Из-за того, что медведям не надо самим добывать еду, это их расслабляет.