В Башкирии за месяц до весны проснулись медведи

В Иглинском районе Башкирии медведь Мишка не смог уйти в спячку. Животное проснулось из-за аномально теплой зимы, говорит владелец фермы Сагитзян Идиятуллин.
Сейчас зверь вовсю бодрствует. Нелюбовь ко сну у Мишки заметили давно. Если его сородичи спали до марта, то медведь никогда не торопился засыпать.
Бессонницей страдают и медведи в вольерном хозяйстве в уфимском парке Лесоводов в Уфе. Как объяснили специалисты «Горзеленхоза», причиной отказа от спячки стали скачки температур и содержание в неволе. Из-за того, что медведям не надо самим добывать еду, это их расслабляет.
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