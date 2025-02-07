«Следственными органами СК России по Самарской области предъявлено обвинение местной жительнице в совершении преступления, предусмотренного п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Ранее в отношении нее судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в сообщении.
Внучке экс-мэра Самары Тархова предъявили обвинение по делу об убийстве
САМАРА, 7 февраля. /ТАСС/. Обвинение в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены предъявлено их внучке. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.