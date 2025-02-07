Внучке экс-мэра Самары Тархова предъявили обвинение по делу об убийстве

«Следственными органами СК России по Самарской области предъявлено обвинение местной жительнице в совершении преступления, предусмотренного п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Ранее в отношении нее судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в сообщении.