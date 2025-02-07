На Среднем Урале открыли сезон природных пожаров

В Свердловской области произошел первый в 2025 году природный пожар. Его площадь достигла 10 квадратных метров. Об этом сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на Департамент информационной политики региона.
— На месте работали три человека и одна единица техники. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает, — рассказали в свердловском правительстве.
Загорелся торфяник за Академическим районом Екатеринбурга. Потушить его удалось оперативно сотрудникам пожарно-спасательной части № 105. Первый пожарно-спасательный отряд пока не комментировал произошедшее.
По сведениям территориального центра мониторинга и реагирования на ЧС, на Среднем Урале это первый природный пожар в текущем году. Действующих ландшафтных пожаров в регионе не зафиксировано.