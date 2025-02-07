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На Среднем Урале открыли сезон природных пожаров

В Екатеринбурге горел торфяник.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области произошел первый в 2025 году природный пожар. Его площадь достигла 10 квадратных метров. Об этом сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на Департамент информационной политики региона.

— На месте работали три человека и одна единица техники. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает, — рассказали в свердловском правительстве.

Загорелся торфяник за Академическим районом Екатеринбурга. Потушить его удалось оперативно сотрудникам пожарно-спасательной части № 105. Первый пожарно-спасательный отряд пока не комментировал произошедшее.

По сведениям территориального центра мониторинга и реагирования на ЧС, на Среднем Урале это первый природный пожар в текущем году. Действующих ландшафтных пожаров в регионе не зафиксировано.

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