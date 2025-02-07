В Петербурге арестовали женщину, уронившую ребенка на пол

По версии следствия, не позже 07:38 утра 5 февраля женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире на Брюлловской улице в поселке Парголово, где также была малолетняя дочь Светланы Дмитриевой. Осознавая, что девочка беспомощна ввиду своего возраста, женщина держала ее на весу в левой руке и уронила на пол, что привело к тяжким травмам у ребенка.