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В Петербурге арестовали женщину, уронившую ребенка на пол

Выборгский районный суд Петербурга решил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу для Светланы Дмитриевой, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, не позже 07:38 утра 5 февраля женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире на Брюлловской улице в поселке Парголово, где также была малолетняя дочь Светланы Дмитриевой. Осознавая, что девочка беспомощна ввиду своего возраста, женщина держала ее на весу в левой руке и уронила на пол, что привело к тяжким травмам у ребенка.

В результате в тот же день Дмитриева была задержана, женщине предъявили обвинение. Обвиняемая признала вину и будет находиться под стражей до 4 апреля этого года.