Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Батайске водитель легковушки сбила 12-летнего подростка

12-летний мальчик пострадал под колесами легковой машины в Батайске.

Источник: Комсомольская правда

В Батайске 38-летняя водитель автомобиля Lada Granta сбила 12-летнего мальчика, ребенок после этого с травмами попал в больницу. О случившемся рассказали в управлении Госавтоинспекции.

Оказалось, что инцидент произошел днем 7 февраля на улице Грузинской. Предварительно, подросток выбежал на дорогу из-за припаркованной машины, и владелица легковушки не успела вовремя отреагировать, остановив свой транспорт.

Сейчас детали и причины случившегося дополнительно выясняют сотрудники полиции. Напомним, ранее два человека пострадали после серьезного ДТП на трассе в Ростовской области.