В Батайске водитель легковушки сбила 12-летнего подростка

В Батайске 38-летняя водитель автомобиля Lada Granta сбила 12-летнего мальчика, ребенок после этого с травмами попал в больницу. О случившемся рассказали в управлении Госавтоинспекции.
Оказалось, что инцидент произошел днем 7 февраля на улице Грузинской. Предварительно, подросток выбежал на дорогу из-за припаркованной машины, и владелица легковушки не успела вовремя отреагировать, остановив свой транспорт.
Сейчас детали и причины случившегося дополнительно выясняют сотрудники полиции. Напомним, ранее два человека пострадали после серьезного ДТП на трассе в Ростовской области.