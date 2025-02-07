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Из-за выходящих из леса волков жителей Башкирии попросили не покидать дома

Жителей села Башкирии попросили не покидать дома ночью из-за нашествия волков.
Источник: Комсомольская правда

В селе Инзер Белорецкого района Башкирии заметили волков. Хищники выходят к людям и нападают на собак. Из-за нависшей угрозы районная администрация попросила сельчан не выходить из дома ночью и хорошо запирать скот и питомцев.

В пресс-службе минэкологии Башкирии добавили, что представители ведомства патрулируют территорию, где замечены волки.

Сейчас в село из Уфы выехали опытные охотники, которые имеют разрешение на регулирование численности хищников.

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