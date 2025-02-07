Из-за выходящих из леса волков жителей Башкирии попросили не покидать дома

В селе Инзер Белорецкого района Башкирии заметили волков. Хищники выходят к людям и нападают на собак. Из-за нависшей угрозы районная администрация попросила сельчан не выходить из дома ночью и хорошо запирать скот и питомцев.
В пресс-службе минэкологии Башкирии добавили, что представители ведомства патрулируют территорию, где замечены волки.
Сейчас в село из Уфы выехали опытные охотники, которые имеют разрешение на регулирование численности хищников.
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