Пьяная минчанка в ссоре ударила мужа топором по голове, но скорую вызвала себе. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратура Минска.
В сообщении сказано, что фигурантка в момент распития алкоголя в ссоре ударила мужа кухонным топором по голове. По причине плохого самочувствия, жительница Минска вызвала себе бригаду скорой помощи, которая осмотрела и ее мужа. Потерпевшему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму легкой степени тяжести. В прокуратуре отметили, что мужчина отказался писать заявление в суд о привлечении жены к уголовной ответственности.
Говорится, что прокуратура Фрунзенского района направила в суд ранее заведенное прокурором уголовное дело в отношении 67-летней минчанки по статье 153 Уголовного кодекса — умышленное причинение легких телесных повреждений.
Тем временем в Беларуси кассиры продавали алкоголь несовершеннолетним — директор оштрафован.
Ранее СК раскрыл подробности гибели выпавшего из окна полуторагодовалого мальчика в Минске: «Мама не поняла, что оконный механизм не сработал».
Кроме того, в Малорите двум продавщицам грозит по 12 лет за кражу из кассы 67 тысяч рублей.