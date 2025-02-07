Пьяная минчанка в ссоре ударила мужа топором по голове, но скорую вызвала себе

В сообщении сказано, что фигурантка в момент распития алкоголя в ссоре ударила мужа кухонным топором по голове. По причине плохого самочувствия, жительница Минска вызвала себе бригаду скорой помощи, которая осмотрела и ее мужа. Потерпевшему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму легкой степени тяжести. В прокуратуре отметили, что мужчина отказался писать заявление в суд о привлечении жены к уголовной ответственности.