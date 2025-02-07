На МЦД-3 произошел сбой в движении электричек

Предыдущий сбой на Ленинградском направлении произошел 5 февраля. Тогда оборвалась электросеть — были отменены десять электричек. Один из поездов простоял без движения 48 минут, писал ТАСС. Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщал, что другой поезд простоял между станциями Ховрино и Левобережная без света около часа с пассажирами внутри.