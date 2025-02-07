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На МЦД-3 произошел сбой в движении электричек

Пригородные поезда МЦД-3 и Ленинградского направления опаздывают до получаса. В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) объяснили сбой техническими причинами.

Источник: РИА "Новости"

В «Яндекс Расписаниях» указано, что движение поездов затруднено на участке Зеленоград—Сходня в сторону Ленинградского вокзала и Ипподрома. Ожидаются задержки и внеплановые отмены, следует из данных сервиса. В МТППК пассажирам принесли извинения, добавив, что железнодорожники работают над тем, чтобы сократить время опоздания поездов.

Предыдущий сбой на Ленинградском направлении произошел 5 февраля. Тогда оборвалась электросеть — были отменены десять электричек. Один из поездов простоял без движения 48 минут, писал ТАСС. Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщал, что другой поезд простоял между станциями Ховрино и Левобережная без света около часа с пассажирами внутри.